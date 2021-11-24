Лера Кудрявцева: «Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о семейной трагедии»

27 ноября в 21.20 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Андрей Григорьев-Апполонов. Певец расскажет о крахе своего брака, о том, как терял самых близких людей, и о том, с какими проблемами со здоровьем столкнулся из-за попыток заливать депрессию алкоголем.

Андрея Григорьева-Апполонова все привыкли считать балагуром и весельчаком. Жизнерадостный, яркий, с неизменной улыбкой, он казался баловнем судьбы, который ни в чем не знает отказа. Однако судьба не линейна и иногда жестока даже с теми, кто выглядит ее фаворитом.

Андрей Григорьев-Апполонов знает, что такое потери. Но не знает, как с ними справляться, как продолжать жить после трагедии, учиться заново радоваться и улыбаться. Смерть Игоря Сорина, а потом и занявшего его место Олега Яковлева – незаживающие раны в сердце певца.

В 2017 году Андрей потерял и любимую сестру Юлю, которая, по словам певца, была не просто родственницей, а его неотъемлемой частью. Юлю, еще совсем молодую женщину, унесла астма. У Андрея началась депрессия, которая едва не стоила жизни и ему…

— Ну что я делал, – хмурится певец, вспоминая тот страшный год. – Я бухал.

Алкоголь не просто не помог (он, к сожалению, никогда не помогает в таких ситуациях), но и «наградил» Андрея серьезными проблемами со здоровьем.

— Язва у меня была, – честно признается артист. – Прожег в себе дырку паленой водкой.

Сейчас Андрей не пьет. Совсем. И выглядит намного моложе, чем раньше, и улыбается так же задорно. Чем не жених? Поклонниц у рыжего «Иванушки» меньше не становится, и именно его появления на сцене ждут влюбленные девчонки, когда группа дает очередной концерт.

— Мы, как бэк-вокал у Шуфутинского, стоим таким и ждем: где же наш суперсолист? – посмеивается «Иванушка» Кирилл Туриченко.

Однако заводить новые романтические отношения Андрей не спешит. Он обжегся дважды – обе его избранницы променяли артиста на баскетболистов – и теперь сто раз подумает, стоит ли пускать в душу очередную музу.

— Вряд ли я уже влюблюсь, – пожимает плечами Андрей. – Но сердечку-то хочется…

И поклонницам, я уверена, тоже хочется оказаться в жарких объятиях рыжего «Иванушки». Но каждая, кто будет претендовать на вакантное место жены артиста, должна знать, что Андрей живет не один, а с сыновьями.

— Ваня мне только звонит и говорит: «Папа, привези денег», – посмеивается Андрей, рассказывая о старшем сыне.

Лукавит, конечно, ведь отец он замечательный, и сыновьям нравится проводить с ним время. Хотя звездному отцу случается и гайки закручивать, и воспитательной работой заниматься. С детьми иначе никак, иначе сядут на шею и свесят ножки – это знает каждый родитель.

— Бардак дома не устраивать, – рассказывает старший сын Иван – Нужно, чтобы все было чистенько и красивенько.

Что ж, творческая натура требует, чтобы окружающее пространство выглядело эстетично и блистало чистотой. Уважаю! Не каждой женщине удается «построить» сыновей, а вот Андрей с воспитанием подрастающего поколения справляется замечательно.

Словом, сейчас жизнь «Иванушки» можно назвать если не счастливой, то вполне гармоничной. Сыновья растут, концерты проходят с полными залами, друзья ценят, женщины восхищаются.

И все же одна тайна никак не дает артисту покоя. О чем молчит рыжий «Иванушка»? Отважится ли быть откровенным до конца? И что на это скажут его самые близкие люди?

Все ответы – в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» 27 ноября в 21.20.

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