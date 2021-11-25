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Дочь Зудиной и Табакова сияла в платье итальянского бренда за 250 тысяч рублей

Маша Табакова блистала на балу дебютанток Tatler.

Дочь Зудиной и Табакова сияла в платье итальянского бренда за 250 тысяч рублей
Марина Зудина. Фото: Global Look Press

На днях в Москве отгремел бал дебютанток Tatler, где собрались звездные дети. Среди тех, кто кружился в танце на паркете, была и 15-летняя дочь Марины Зудиной и Олега Табакова — Маша.

Марина Зудина, Павел и Маша Табаковы
Марина Зудина, Павел и Маша Табаковы. Фото: Global Look Press

Звездная наследница блистала в красном пышном платье итальянского дома моды «Ферритти». На примерку она вместе с мамой ездила аж в Милан. Платье никак не хотело «садиться» на хрупкую девичью фигуру, над ним работали не один день. В итоге, успели, как раз к выходу в свет. Цена наряда, как пишет «Комсомольская правда», порядка 250 тысяч рублей.

Напомним, ранее Маша Табакова рассказывала, что не планирует быть актрисой. Девушка боится, что ввиду ее звездной фамилии, от нее будут слишком много ждать на сцене.

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