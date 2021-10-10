Длинные вьющиеся локоны, лучистая улыбка: как сейчас выглядит 15-летняя Маша Табакова

Дочка Марины Зудиной слишком рано потеряла отца. Олега Табакова девочка просто обожала. А он буквально не мог нарадоваться на свое чадо.

Олег Табаков скончался в 2018 году. Эта личная трагедия стала для вдовы художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» большим испытанием. Как позже говорила Марина Зудина, обрести смысл жизни и справиться с постигшим ее горем, ей помогли дети. От Олега Табакова актриса родила сына Павла и дочку Марию. Последняя слишком рано потеряла отца.

Сейчас 15-летняя дочка народного артиста СССР повзрослела и стала опорой для своей звездной мамы. Но тогда, будучи ребенком, Маша едва ли могла понять всю серьезности происходящего. С отцом у девочки всегда была особенная связь. Да и Олег Павлович младшую дочку просто обожал, души не чаял в своем ребенке. Ведь Машенька так похожа на Табакова. К слову, сын Марины Зудиной уже осчастливил ее внучкой. Малышка Миа — маленькая копия покойного дедушки.

На личной страничке в Instagram Марина Зудина поделилась редкими свежими снимками с 15-летней дочкой Машей. Наследница Олега Табакова повзрослела и превратилась в юную девушку. У Марии длинные вьющиеся локоны, миловидная внешность, лучистая улыбка, она практически не пользуется косметикой, отдавая предпочтение естественной красоте. И ко всему прочему, Маша очень похожа на свою красавицу маму в молодости.

«Селфи на крыше Миланского Собора! Невероятное ощущение от количества красоты в одном месте. Кстати, передвигаться по Италии не так сложно. В любой аптеке делают тесты и через 15 минут выдают green Pasport, который действует 48 часов и результат теста. Это принимается везде, в том числе и в Аэропортах. Стоит 25 евро на человека», — отметила актриса.

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