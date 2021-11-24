Марина Зудина: «Я доверяю своей дочери, ее не надо постоянно опекать»

Самой обсуждаемой звездной наследницей в ноябре стала дочь народного артиста СССР Олега Табакова и народной артистки России Марины Зудиной. 15-летняя Маша Табакова посетила традиционный бал дебютанток журнала «Татлер», на котором юные барышни из известных столичных семей, впервые официально выйдя в свет, танцуют с профессионалами вальс и полонез.

Маша оказалась самой юной участницей мероприятия, и именно ей из-за громкой фамилии чаще всего приходилось отвечать на вопросы журналистов. После бала мы позвонили ее маме, чтобы узнать о закулисье бала и эмоциях девочки.

— Вокруг Маши шептались: как жалко, что папа не видит дочь, как девочка похожа на Олега Павловича… Какие эмоции вы испытывали, когда смотрели на дочь? Волновались?

— Не волновалась ни капли — я радовалась. Знаете, наверное, каждая девушка мечтает в детстве попасть на бал, как Золушка, а потом в юности — уже как Наташа Ростова. Девочки получили такую возможность, и я рада за них.

— Маша держалась уверенно, казалось, что танцует профессионально. Она много репетировала?

— Нет, она просто пластичная. На самом деле репетиций было не так много. Вот поэтому Маша волновалась. Я так думаю, что если бы она больше репетировала, то у нее волнения было бы меньше.

— Ваша дочь занимается верховой ездой. Может, поэтому у нее такая осанка — как у профессиональной танцовщицы?

— Да! Может быть.

— У Маши на мероприятии у единственной было яркое платье — без пайеток, камней и прочих блесток. Сами выбирали наряд?

— Маша в этом году на балу самая младшая, поэтому выбор был правильный. Платье нам предоставил модный дом Alberta Ferretti — мы выбирали из того, что нам предложили.

— Платье теперь Машино?

— Нет! И наряды, и украшения бесплатно для бала дизайнеры предоставляли именно на этот вечер.

— Виктория Толстоганова говорит, что ее дочь Варя после бала рассуждала: «Мы так долго готовились, а этот вечер так быстро пролетел…» У вас похожие ощущения?

— Было такое ощущение, что вечер промелькнул. Но праздники не вечны. Я думаю, что воспоминаний будет много. Маша нашла там новых подруг. Это тоже важно.

— Маша уверенно держалась перед толпой журналистов — успевала всем ответить, попозировать. Вы подготовили или она так сама может?

— Она нормальный, естественный человек. Знаете, я почти не волнуюсь за нее. Я как-то в ней уверена. Она самодостаточна, мне не надо ее постоянно опекать.

— Доверяете ей?

— Конечно. И в этом случае вся подготовка к мероприятию была фактически на ней, я не принимала в этом участия. Я только в Милан с ней на примерку платья слетала, и все.

— Маша сказала, что сейчас ее главная цель — после школы поступить в университет. Она пока определяется с факультетом, в приоритете два направления: дизайн и менеджмент. Это значит, что Мария Табакова не будет продолжать актерскую династию?

— Что ж я буду тут еще говорить? Мария — человек, который не нуждается в комментариях.

«Мы посмеялись и ушли»

Вскоре после нашего разговора с Мариной Зудиной начался скандал. Оказалось, что после бала, где юные красавицы танцевали под музыку, исполняемую оркестром Владимира Спивакова, всех позвали на закрытую вечеринку, где перед участницами бала и их семьями выступила полуголая Анастасия Ивлеева и ее дрэг-шоу «Королевские кобры», в котором танцуют и поют под фонограмму мужчины, переодетые в женскую одежду. Вопрос на эту тему мы задали Марине Зудиной уже в «Инстаграме»:

— Марина, неужели правда, что после бала все отправились на столь сомнительную вечеринку? Вы же такие интеллигентные люди…

— А никто не знал, что там будет. Мы посмеялись и рано ушли.

Там же, в «Инстаграме», актриса объяснила, как отбирают дебютанток на это мероприятие — за какие заслуги. Зудина пояснила: «Никаких заслуг. Дебютантка — это не титул, а обозначение того, что это в первый раз. Не более! Журнал «Татлер» — про богатых и успешных, поэтому там свои критерии. Но я не стала отказываться от этой возможности для дочери, потому что ей было интересно… Не знаю, как другие дети, но моя дочка понимает, что приглашение на бал связано не с ее личными достижениями, а с тем, что ее отца знали, любили и уважали».

Дети стали лучшими друзьями

Маша Табакова учится в престижном частном образовательном учреждении под названием «Хорошкола», где к ученикам имеется индивидуальный подход и есть выбор дополнительных занятий. Больше всего девочка в свободное время любит рисовать, и у нее это здорово получается — еще с шести лет. Маша рассказывала, что минимум раз в месяц они с мамой ходят в театр. Девочка обожает балет и в декабре собирается на «Щелкунчика».

Что касается кино, то Маша давно определилась с любимыми фильмами: «Гори, гори, моя звезда» — он про сострадание, я очень горжусь этой папиной ролью. «После дождичка в четверг» — мое самое сильное детское впечатление. Мама там играет принцессу, а я думала, что вырасту и тоже стану принцессой». Маша не откажется сняться в кино, если вдруг когда-нибудь позовут, но учиться в театральном не планирует — опасается не оправдать ожиданий, ведь спрос с нее будет как с продолжательницы великой актерской династии.

А вот брат Маши рискнул и не прогадал, став востребованным актером. 26-летний Павел Табаков тоже был на балу и весь вечер глаз с Маши не спускал. Кстати, на этом мероприятии Павел уже второй раз — однажды он сопровождал дебютантку Анну Табакову (дочь своего брата по отцу Антона Табакова).

Павел уже и сам отец — в прошлом году актриса Софья Синицына родила ему дочь Мию. Табаков много снимается в кино (ближайшая премьера весной — главная роль в фильме «Ампир V» по роману Пелевина), играет в театре (29 ноября в МХТ им. Чехова спектакль «Звезда вашего периода»). Маша с мамой часто в выходные навещают маленькую Мию. Иногда семья выбирается в любимое кафе «Академия», что напротив МХТ им. Чехова, которым руководил Олег Павлович.

Табаков и Зудина прожили вместе 35 лет. После смерти Олега Павловича прошло три года. Сейчас главная опора и поддержка Зудиной — сын и дочь. Марина говорит, что дети стали ей лучшими друзьями. С дочкой они болтают обо всем на свете, вместе они ходят на шопинг — дают друг другу советы по обновкам. С сыном говорят о работе, о съемках. Мама часто рассказывает детям о ситуациях из своей жизни, чтобы они учились на ее опыте, делали выводы.

В трудные жизненные моменты именно дочь говорит Марине: «Мы сильные, мам. Мы не плачем, мы справимся». Зудина признается: «Эта девочка обладает мощной жизненной энергией. Она и Павел — моя огромная поддержка. Они оба цельные и внутренне сильные. Их отец был фигурой огромного масштаба. Быть его детьми — большая ответственность».

Своих детей с младенчества Табаков и Зудина воспитывали так, чтобы они чувствовали себя внутренне свободными людьми: родители учитывали их мнение, прислушивались к желаниям. Дети выросли благодарными. Зудина хвалилась подарком от дочери: «Маше уже 15, и у нее есть свои деньги. От папы, от продажи авторских прав. И на Новый год она подарила мне платье. Маша любит отдавать… У нас в семье на доверии построено все. Например, есть авторские отчисления — дети знают, насколько честно им все передаю. Я благодарна Богу, что у нас вот так с детьми все — на доверии».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.