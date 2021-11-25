Космический ценник: Пересильд в платье за полмиллиона блистала на модной вечеринке

На днях в Москве отгремела вечеринка журнала Glamour, на которой отметились российские звезды. Организаторы назвали имена победительниц в восьми номинациях. Так, лучшей актрисой года по версии журнала стала Ирина Старшенбаум. А претендовала на награду и Юлия Пересильд.

Побывавшая недавно в космосе актриса для выхода в свет выбрала платье с космическим ценником. Наряд итальянского дома моды Ermanno Scervino стоит 489,7 тысяч рублей. Платье по фигуре насыщенно-зеленого цвета, который в этом сезоне просто на пике популярности, она дополнила босоножками. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, что на этой же вечеринке Яна Рудковская блистала в платье-бутоне за 3,5 млн рублей, а Юлия Барановская – в красном платье российского бренда за 247 тысяч рублей.

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