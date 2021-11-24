«Такое мог сказать только слабый мужчина»: Барановская сделала признание о личной жизни

Много лет Юлия Барановская была гражданской женой футболиста Андрея Аршавина, которому родила троих детей. После расставания со спортсменом телеведущая сделала карьеру на телевидении, купила дом, много путешествует и скрывает личную жизнь от посторонних.

«Я не являюсь сильной женщиной, обо мне такое мог сказать только слабый мужчина. Всем мужчинам очень удобно говорить, что женщины сильные: тогда они сами могут побыть слабыми и не помогать. А я с этим категорически не согласна. Посмотрите на меня — я маленькая девочка! Я не хочу быть мужиком. Я хочу быть трогательной, нежной, красивой, сексуальной. Поймите, девочки, это баланс. Если ты сильная, человек рядом с тобой будет слабеть. Если ты слабая, он станет сильнее. Надо просто выбрать, чего ты хочешь. Ну а если мужчина не справляется, значит, это не твой мужчина», — цитирует Барановскую «Комсомольская правда».

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Ранее Барановской приписывали романы со многими представителями шоу-бизнеса. Среди них ее соведущий Александр Гордон, а также Кирилл Туриченко, Максим Галкин и другие.

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