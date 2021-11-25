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Леди в черном: Барановская в платье с коротким рукавом и акцентным ремнем на талии вышла в свет

Звезда экрана предстала на кинопоказе в total black.

Леди в черном: Барановская в платье с коротким рукавом и акцентным ремнем на талии вышла в свет
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая Юлия Барановская умеет произвести впечатление. Звезда экрана часто появляется на светских мероприятиях в элегантных вечерних нарядах, но не чужд ей и деловой стиль, и кэжуал.

Накануне на кинопремьере Юлия Барановская отметилась в тотальном черном прикиде. Красотка выбрала более строгий образ, нарядившись в платье средней длины с акцентом на талии в виде массивного ремня.

Юлия Барановская.
Юлия Барановская на премьере с Инной Маликовой и Валерией. Фото: instagram.com/innamalikova/

Как того требует Эвелина Хромченко, теледива «спрятала» ботильоны под юбкой – так носить обувь с высоким голенищем по-настоящему модно.

Судя по всему, Барановская учла дресс-код – ее коллега Инна Михайлова, а также певица Валерия, с которыми Юлия пересеклась на премьере, тоже предстали во всем черном.

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