Живот скрыла, грудь открыла: беременная Рапунцель нарядилась в пышное платье с откровенным декольте

Беременная Алена Рапунцель, экс-звезда «Дома-2», не сидит без дела. Девушка накануне отправилась на премию блогеров и решила как следует преобразиться к мероприятию.

Свой образ Рапунцель показала в микроблоге. Девушка нарядилась, чтобы произвести впечатление на окружающих, и выбрала для этого весьма откровенное платье.

Алена Рапунцель скрыла животик просторным платьем нежно-лилового цвета с завышенной талией. Драпированное откровенное декольте подчеркнуло пышный бюст красотки.

больше по теме Модница в розовом: Клава Кока вышла в люди в кастомизированном комплекте Остаться в таком наряде незамеченной просто невозможно.

Кстати, сейчас экс-звезда «Дома-2» претендует на московскую квартиру в новом конкурсе на проекте. Он стартовал буквально на днях, его участники из числа бывших звезд проекта будут проходить испытания за право обладать заветными «квадратами».

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