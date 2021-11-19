Конкурс для «старичков»: экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель претендует на квартиру в проекте

Алена Рапунцель покинула «Дом-2» минувшим летом. Девушка возвращалась на обновленный проект вместе с новым избранником, стриптизером Ильей Семиным. Но вскоре пара ушла с реалити и строит теперь любовь за периметром.

Правда, не все так гладко в паре Рапунцель и Семина. Алена ждет ребенка, в сентябре они с Ильей зарегистрировали отношения, но через месяц уже разошлись.

Сейчас Алена простила Илью, и для укрепления отношений решила принять предложение продюсеров «Дома-2» поучаствовать в конкурсе.

«Сейчас стартует конкурс для стареньких участников, где будет разыграна квартира в Москве», — сообщила красотка. – «Состав очень крутой — так позитивно сегодня мы все встретились. Теперь около 2х месяцев будет идти конкурс, с разными испытаниями — думаю что будет позитивно и круто».

Девушка не рассказывала, как ей поступило приглашение, и раздумывала ли она над участием. А вот другая экс-звезда «Дома-2» Саша Черно признавалась своим подписчикам, что подобное предложение она не приняла. Несмотря на то, что тоже нуждается в жилье.

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