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«Нашел на помойке»: экс-участница «Дома-2» Дашко рассказала о взаимоотношениях с продюсером

Анастасия Дашко считает, что годы, проведенные на телестройке, были сложными.

«Нашел на помойке»: экс-участница «Дома-2» Дашко рассказала о взаимоотношениях с продюсером
Анастасия Дашко. Фото: instagram.com/dashko.anastasiya

Анастасия Дашко была одной из первый участниц «Дома-2». В те годы проект имел большую популярность и высокие рейтинги, а все его участники буквально в один момент стали звездами. В реалити-шоу Дашко строила любовь с Сэмом Селезневым.

Анастасия Дашко
Анастасия Дашко. Скриншот: instagram.com/dashko.anastasiya

«Как-то вечером я сказала Сэму, что продолжать участие в проекте не хочу. Я приняла это решение накануне дня, когда нужно подписывать договор о продлении участия. Сэм ответил, что без меня он себя на проекте не видит.

Утром нам позвонил продюсер напомнить о необходимости продлить договор. Услышав, что мы больше участвовать не хотим, он, будучи человеком очень эмоциональным, разозлился. Кричал, что нашел меня чуть ли не на помойке и туда же отправит. Говорил, что теперь устроит мне райскую жизнь», — сказала Дашко.

Сэм Селезнев
Сэм Селезнев. Скриншот: instagram.com/samseleznev

Добавим, после ухода из «Дома-2» Дашко и Селезнев расстались. Анастасия успела отбыть наказание в тюрьме за мошенничество, вышла замуж, стала дважды мамой. Сэм совсем недавно встретил свою любовь и стал отцом.

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