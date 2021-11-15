«Нашел на помойке»: экс-участница «Дома-2» Дашко рассказала о взаимоотношениях с продюсером

Анастасия Дашко была одной из первый участниц «Дома-2». В те годы проект имел большую популярность и высокие рейтинги, а все его участники буквально в один момент стали звездами. В реалити-шоу Дашко строила любовь с Сэмом Селезневым.

«Как-то вечером я сказала Сэму, что продолжать участие в проекте не хочу. Я приняла это решение накануне дня, когда нужно подписывать договор о продлении участия. Сэм ответил, что без меня он себя на проекте не видит. Утром нам позвонил продюсер напомнить о необходимости продлить договор. Услышав, что мы больше участвовать не хотим, он, будучи человеком очень эмоциональным, разозлился. Кричал, что нашел меня чуть ли не на помойке и туда же отправит. Говорил, что теперь устроит мне райскую жизнь», — сказала Дашко.

Добавим, после ухода из «Дома-2» Дашко и Селезнев расстались. Анастасия успела отбыть наказание в тюрьме за мошенничество, вышла замуж, стала дважды мамой. Сэм совсем недавно встретил свою любовь и стал отцом.

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