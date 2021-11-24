«Не знаю, где он»: Ершов из «Уральских пельменей» пожаловался, что команде не отдали Кубок КВН

Как отметил шоумен, это была общая победа всех друзей юмористического коллектива.

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Ершов заявил, что он и его коллеги не получили кубок за победу в КВН на мероприятии, посвященном 60-летию игры.

«Нашей победой это сложно назвать. Это была общая победа всех наших друзей, которые точно так же, как и мы, уже давно играют в КВН. Кубок? Даже не знаю, где он. Его забрала одна из других команд сборной, так что у кого он сейчас находится, я не знаю». Сергей Ершов

Как заметил Сергей Ершов, для него и коллег это был междусобойчик. Вместе с ними играли ребята, которых они знают уже 25 лет. Во время съемок они вдоволь наговорились друг с другом о том, как и кто живет, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург».

Ранее другой юморист «Уральских пельменей», Сергей Исаев, заявил, что его команда победила в Кубке КВН. В сборной из десяти команд «Тот КВН» от «Уральских пельменей» приняли участие Дмитрий Брекоткин, Максим Ярица, Сергей Исаев, Сергей Ершов, Александр Попов и Роман Постовалов.

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