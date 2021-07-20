«Это — месть»: Корнева из «Уральских пельменей» попыталась столкнуть в бассейн Постовалова

Шоумены из «Уральских пельменей» Ксения Корнева, Роман Постовалов и Сергей Ершов в Instagram представили вторую часть забавного ролика «Это — Геленджик!».

«Это месть», — говорит на кадрах видео Ксения Корнева, после чего пытается столкнуть Романа Постовалова в воду, но он отходит в сторону, и она падает в бассейн сама.

В это время сзади подходит еще один шоумен «Уральских пельменей» Сергей Ершов. «Это за дочь», — произносит он и сталкивает ногой уже самого Романа Постовалова. Однако на этом «приключения» не заканчиваются. Сам Ершов также через несколько секунд оказывается в воде. Его сталкивает некая Тамара, к которой он обращается уже будучи в бассейне.

«Это — Геленджик! Часть вторая. Месть хороша, пока ты ее не совершил. © Леон Монтана». Роман Постовалов

Напомним, что в первой части забавного ролика Роман Постовалов столкнул ногой Ксению Корневу в бассейн. Любопытно, что пользователи осудили шоумена за такое обращение с женщинами.

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