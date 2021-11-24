«Обуза, брошенка»: Малькова показала, какие слова в ее адрес писал отец Макеевой

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды, куда строитель приехал из Словении на заработки. В Любляне у него остались жена Светлана и четверо детей.

В начале этого года Роман и Светлана развелись, а спустя пару месяцев бизнесмен женился на актрисе, устроив пышную свадьбу в Крыму. Светлана осталась жить в Словении с тремя младшими детьми.

История стала достоянием общественности после того, как Малькова начала публиковать в своем инстаграме скриншоты переписок с бывшим мужем и его новой пассией. На этот раз она показала, какие слова в ее адрес говорил отец Анастасии Макеевой — Василий Макеев, кстати, юрист по образованию.

«Брошенка обратилась в суд! Тоже хочет известности, хоть и на ровном месте! Там трудового стажа нет, не было и не будет. Карту выставила — скиньтесь», — гласили надписи на скриншоте, который Светлана опубликовала в своем инстаграме.

Напомним, многодетная мама продолжает утверждать, что Роман Мальков не платит алименты и даже не помогает детям финансово.

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