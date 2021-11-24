«Я в тренде – сыграла потрепанную интеллигентку»: Марина Зудина рассказала о работе с сыном

Олегу Табакову Марина Зудина родила старшего сына Павла и дочь Машу. Сейчас наследнику 26 лет, он пошел по стопам звездных родителей и связал свою жизнь с кинематографом. Маше всего 15, но она уже решила, что не хочет быть актрисой.

Недавно 56-летняя Зудина встретилась с сыном на съемочной площадке. В новом фильме они сыграли мать и сына.

«Я сыграла выпивающую женщину, режиссер спросил, не против ли Павел, если именно я сыграю в кино его маму… Я боялась, что Пашка будет нервничать, будет никакой. А я чувствовала ответственность за себя, не хотела, чтобы сын испытывал чувство неловкости перед коллегами, друзьями. Я еще в тренде! Сыграла потрепанную интеллигентку. В принципе, такая я и есть», — рассказала Зудина в программе «Кино в деталях» на СТС.

Напомним, на днях Зудина вернулась на сцену «Табакерки». Там после перерыва в полгода вновь поставили «Чайку».

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