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«Это не то, чем надо удивлять»: Марина Зудина странно оценила полет в космос Юлии Пересильд

По словам актрисы, для нее самое важное, когда появляются интересные работы.

«Это не то, чем надо удивлять»: Марина Зудина странно оценила полет в космос Юлии Пересильд
Марина Зудина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Марина Зудина достаточно странно оценила недавний полет в космос своей коллеги Юлии Пересильд.

«Знаете, эта профессия не для того, чтобы удивлять чем-то, не связанным с ней напрямую. Мне кажется, важно, когда появляются интересные работы. А где ты снимаешься — в космосе, в шахте или на подводной лодке, — не так принципиально».

Марина Зудина
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд. Фото: Globallookpress.com

Как отметила Марина Зудина, сам факт, что актрисе удалось побывать в космосе, это, безусловно, чудо и здорово. В то же время вдова режиссера Олега Табакова не считает, что надо было обязательно снимать фильм в космосе, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко провели несколько дней на орбите. Они снимают фильм «Вызов». Эта первая картина, которая снимается в космосе.

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Клим ШипенкоМарина ЗудинаОлег ТабаковФильм "Вызов"Юлия Пересильд