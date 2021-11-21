Снял виллу, потратил на видеоприглашения сотни тысяч: как Киркоров готовится к десятилетию дочки

Король эстрады отметил, что на наследницу денег жалеть не собирается.

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что готовится шикарно отметить десятилетие своей наследницы – Аллы-Виктории.

«Праздник будет на крутой вилле в одном очень красивом поселке». Филипп Киркоров

По словам Киркорова, он потратил несколько сотен тысяч рублей только на видеоприглашения. Организовывать торжество будет его новое агентство праздников.

«Команда у нас крутая. Новое агентство — и сразу десятилетие моей дочери. Она будет просто красотка», — заметил Киркоров.

Напомним, что десять лет Алле-Виктории исполнится 26 ноября. Как говорил Киркоров, на празднике будет весь свет шоу-бизнеса.

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