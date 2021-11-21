«Где она и где эта Ивлеева?»: Понаровская возмутилась, что Пугачева завязала публичную дружбу с экс-женой Элджея

Ирина Понаровская считает, что Настя Ивлеева на разных уровнях с Примадонной.

На YouTube-шоу «А поговорить?» ведущая проекта Ирина Шихман заговорила с Ириной Понаровской о Насте Ивлеевой. Поводом послужила книга певицы, где она возмутилась визитом Аллы Пугачевой в мини-шортиках на день рождения блогера.

Артистке не понравился наряд Примадонны, который она считает некрасивым и непозволительным в ее возрасте. Мы об этом писали ранее.

Кроме того, она сочла, что звездам типа Пугачевой не пристало приходить на тусовки уровня Ивлеевой. «Где она и где эта Ивлеева?» — возмутилась она в книге. Шихман попросила прокомментировать этот момент.

«Когда Ивлееву спросили, кто написал «Отцы и дети», она сказала, что Толстой. Что этот человек сделал для того, чтобы Алла Борисовна Пугачева, к которой относятся миллионы людей с преклонением, которая является эпохой, пришла на день рождения девочки, которая даже не знает, кто написал «Отцы и дети»?» — возмутилась Понаровская.

По словам Понаровской, Пугачева всегда декларировала себя королевой. «И у меня не сходится дебет с кредитом», — сказала певица.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.