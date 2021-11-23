Горячий ракурс: Ольга Орлова, едва прикрывая прелести одеялом, показала себя в спальне

Ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Орлова поделилась снимком из спальни, на котором она позирует в обществе своей четвероногой любимицы Аси. Звезду спросили, какая из ее собак привязана к ней больше, и в ответ она показала своего преданного «хвостика».

При этом красотка возлежала на кровати едва прикрывая одеялом прелести в тонкой кружевной сорочке. Орлова обладает стройной фигурой на зависть многим, так что может себе позволить смелые ракурсы и кадры.

Недавно Орлова была в отпуске на море, откуда публиковала самые разные снимки, в том числе в бикини. За это хейтеры заклеймили звезду: мол, слишком «старая» для таких кадров. Только диванные критики никак не смогли принять, что выглядит Ольга значительно молодо и имеет стройную фигурку.

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