С эффектом стройности: Ольга Орлова в купальнике, хвастаясь загаром, показала сочные прелести

Певица и телеведущая отдыхает на морском курорте вместе с бойфрендом.

43-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в настоящее время – ведущая реалити-шоу «Дом-2». Красотка прекрасно справляется со совей миссией – помогать одиноким сердцам строить любовь под прицелом телекамер. А, как известно, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает.

Сейчас соведущая Ксении Бородиной на отдыхе, правда, где именно, не сообщает. Ольга вместе с бойфрендом наслаждаются жарким солнцем и теплым морем. Фанаты тоже рады, ведь девушка не скупится на снимки в купальниках, тем более, красотке есть что показать – у нее идеальная фигура.

Красиво изогнувшись на яхте, Орлова блеснула загорелыми сочными прелестями в монокини с эффектом стройности и объявила: «Фсе! Буду носить свой загар до следующего года». И после фотосессии отправилась паковать чемоданы, чтобы отправиться в осеннюю Москву.

«Очаровываете», «Шикарная Ольга», «Какая шикарная, и фигура просто огонь, Олечка», «Прелесть какая», «Загар офигенный!», «Олечка загар вам к лицу», «Какая счастливая», — пишут в комментариях подписчики.

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