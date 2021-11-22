По-девичьи, хоть и в рваной джинсе! 15-летняя Шайло Джоли-Питт в «застиранных» кедах появилась на людях с мамой Анджелиной

Дочка голливудской актрисы оделась как «пацанка», но со вкусом.

15-летняя Шайло Джоли-Питт любит время от времени проявить свой бунтарский дух. Если раньше девочка отдавала предпочтение мальчиковым нарядам, то сейчас ее все чаще можно увидеть в кокетливых платьицах стиля бэби-долл.

Однако на одной из вечеринок вместе со своей звездной мамой Анджелиной Джоли Шайло позировала в поношенных рваных джинсах-бойфрендах, растянутой толстовке с капюшоном и «застиранных» кедах.

При этом дочка Брэда Питта счастливо улыбалась, давая понять, что чувствует себя вполне комфортно. Судя по наряду Анджелины Джоли, которая отдала предпочтение лаконичному платью приталенного силуэта с длиной миди, Шайло пренебрегла дресс-кодом. В джинсах девушка все-таки чувствует себя куда естественней и уютней.

Рядом с мамой Анджелиной Джоли Шайло выглядела весьма эффектно. Миловидная внешность и лучезарная улыбка скрывали все недостатки ее «пацанского» образа. Кстати, многие присутствующие сошлись во мнении, что дочка Брэда Питта выиграла в генетической лотерее. Она как две капли воды похожа одновременно и на маму, и на отца.

И хотя Шайло позировала в рваных джинсах с потертыми коленками, выглядела она весьма и весьма приятно, совсем по-девичьи. В ее луке не было ничего мальчикового, скорее наоборот. Ведь всем подросткам хочется выделяться. Кажется, дочке Анджелины Джоли удалось привлечь внимание поклонников.

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