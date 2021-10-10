«Цвет настроения — синий»: Анна Калашникова показала, с чем сочетать жакет цвета электрик

Модель представила два образа: с платьем и джинсами.

Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина — Анна Калашникова — разместила на личной странице снимки модных луков на осень. Акцентным цветом в образах стал ярко-синий.

Калашникова показала два аутфита. Один подойдет больше для любительниц кроссовок и денимных брюк. А другой — предпочитающим каблуки и платья. При этом в обоих луках присутствует укороченный пиджак электрического цвета.

«Желаю всем классных выходных и запускаю долгожданную битву образов!Цвет настроения — синий», — подчеркнула Анна.

«Самая красивая королева! Оба мне нравятся очень, красивые образы», «Обворожительная девушка», «Второй идеально смотрится! Прям в учебники по моде можно добавить этот лук», «С платьем очень красиво смотрится», «Мне больше первый образ понравился! Такой женственный!», — написали восторженные поклонники Калашниковой.

Напомним, ранее Анна Калашникова показала свидетельство о браке Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной. А вот брак артиста с бизнес-леди Татьяной Дэвис до 25 октября можно аннулировать.

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