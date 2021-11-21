«На ты, как в детстве»: Анна Плетнева рассказала о неожиданной встрече на концерте

Педагог по вокалу вспомнила, какой артистка была в детстве.

Исполнительница Анна Плетнева недавно дала сольный концерт. Артистка не ожидала, что на него придет ее первый педагог по музыке.

Солистка группы «Винтаж» выступала в платье с сеткой дымчатого оттенка. Поклонники подходили к сцене после исполнения знаменитости, чтобы подарить Анне цветы и поблагодарить за шоу.

В одном из таких поклонников Плетнева узнала свою первую учительницу по музыке.

«Здравствуйте! Алина Вячеславовна, почему ко мне на Вы? Давайте на ты, как в детстве», – обратилась к учительнице Анна.

Первый педагог Плетневой, которая обучила будущую артистку эстрады основам вокального искусства, взяла в руки микрофон.

«Буквально два слова. Метро Коломенская, Пролетарский район, музыкальная школа № 75. И Анечка в числе ее учениц. Я горжусь, что у меня такие ученики. Успехов тебе во всем!» – пожелала учительница Анны уже состоявшейся певице.

Плетневу такая неожиданная встреча впечатлила до слез.

Напомним, ранее Анна Плетнева поделилась личными переживаниями из-за ДТП, в которое попал ее муж.

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