«Концерта я не помню»: Анна Плетнева рассказала о своих переживаниях, когда узнала о ДТП с мужем

Как отметила певица, сейчас ей важно побыть в личной тишине.

Певица Анна Плетнева в Instagram заявила, что узнала о ДТП с участием своего мужа бизнесмена Кирилла Сырова до того, как вышла на сцену.

Как отметила Анна Плетнева, она не станет говорить, какого ей было в тот момент. Сейчас она находится рядом с мужем. Анна Плетнева попросила журналистов не докучать ее расспросами.

«Я сделала все, что могла, как артист, 10 октября… Концерта я не помню. Теперь нам важно побыть в личной тишине». Анна Плетнева

Напомним, что Кирилл Сыров попал в ДТП, когда ехал на мотоцикле. Он получил множественные травмы. Сейчас бизнесмен находится в реанимации одной из московских клиник.

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