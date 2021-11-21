Денег нет: Малькова призналась, что новый муж Макеевой не помогает детям финансово

После развода с Романом Мальковым, его бывшая жена Светлана осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей, так как старший Андрей переехал жить к отцу и мачехе в Москву.
Ранее художница отмечала, что прошла через несколько судов, но стабильных выплат не дождалась. А потом, по ее словам, суд и вовсе отменил алименты.
Фолловеры поинтересовались у нее, помогает ли отец своим детям финансово. Малькова ответила короткое «Нет».
Добавим, ранее Светлана призналась, что не хочет общаться со старшим сыном из-за бесконечного потока лжи. Андрей же, которому всего 16 лет, сообщил в своем инстаграме, что подарит на Новый год родной маме адвоката.
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