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Денег нет: Малькова призналась, что новый муж Макеевой не помогает детям финансово

Светлана живет в Словении и воспитывает троих детей.

Денег нет: Малькова призналась, что новый муж Макеевой не помогает детям финансово
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

После развода с Романом Мальковым, его бывшая жена Светлана осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей, так как старший Андрей переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

Ранее художница отмечала, что прошла через несколько судов, но стабильных выплат не дождалась. А потом, по ее словам, суд и вовсе отменил алименты.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

Фолловеры поинтересовались у нее, помогает ли отец своим детям финансово. Малькова ответила короткое «Нет».

Добавим, ранее Светлана призналась, что не хочет общаться со старшим сыном из-за бесконечного потока лжи. Андрей же, которому всего 16 лет, сообщил в своем инстаграме, что подарит на Новый год родной маме адвоката.

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