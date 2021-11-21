Денег нет: Малькова призналась, что новый муж Макеевой не помогает детям финансово

После развода с Романом Мальковым, его бывшая жена Светлана осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей, так как старший Андрей переехал жить к отцу и мачехе в Москву.

Ранее художница отмечала, что прошла через несколько судов, но стабильных выплат не дождалась. А потом, по ее словам, суд и вовсе отменил алименты.

Фолловеры поинтересовались у нее, помогает ли отец своим детям финансово. Малькова ответила короткое «Нет».

Добавим, ранее Светлана призналась, что не хочет общаться со старшим сыном из-за бесконечного потока лжи. Андрей же, которому всего 16 лет, сообщил в своем инстаграме, что подарит на Новый год родной маме адвоката.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.