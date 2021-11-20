Елена Преснякова рассказала о пристрастии сына после развода с Кристиной Орбакайте

Солистка легендарного ансамбля «Самоцветы» Елена Преснякова вспомнила, как ее сын разводился с Кристиной Орбакайте.

Елена Преснякова отметила, что находила общий язык со всеми невестками. И дочь Примадонны Преснякова приняла в собственном доме как родную. Артистке тяжело было видеть, как мучается ее наследник после расставания с Кристиной Орбакайте.

Елена Преснякова рассказала, что сын топил свое горе в стакане с алкоголем. Родительница вместе с бывшей возлюбленной Владимира Преснякова – Леной Ленской – смогли вернуть артиста к прежней жизни без зависимости.

«После расставания с Кристиной Вова стал выпивать, был сложный период, столько писанины пошло — все на Лену легло, она его тащила. Недавно, кстати, у нее на юбилее гуляли, работали там. Общаемся тепло до сих пор, переписываемся», – призналась Преснякова в Starhit.ru.

Напомним, ранее жена Владимира Преснякова – Наталья Подольская – с трогательными словами поздравила любимую свекровь с днем рождения. Елена Преснякова отметила 75-летие.

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