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«Как я рад, что именно ты моя мама»: Пресняков трогательно поздравил родительницу с 75-летием

19 ноября Елена Преснякова отметила день рождения.

«Как я рад, что именно ты моя мама»: Пресняков трогательно поздравил родительницу с 75-летием
Владимир Пресняков. Фото: Global look press

19 ноября заслуженная артистка России, вокалистка группы «Самоцветы» отметила 75-летие. Поздравить маму с юбилеем поспешил Владимир Пресняков.

Муж Натальи Подольской посвятил родительнице трогательный пост в личном блоге.

«Мамочка, дорогая моя и любимая. Как я рад, что именно ты моя мама. Самая веселая, юная, всех понимающая девчонка. Ты такая умница и модница, с каждым ты находишь общий язык, потому что ты отлично понимаешь людей.

Я очень дорожу тобой, люблю тебя безмерно. Помню каждое мгновение, подаренное мне. Будь счастлива! Будь здорова! С юбилеем тебя, моя дорогая! Очень сильно тебя люблю, очень! 75!» — написал в Instagram Пресняков.

Пост Владимира Преснякова. Скриншот: instagram.com/presnyakovvladimir/

Отметим, что Елена и Владимир Пресняков-старший – одна из самых прочных пар на нашей эстраде. Вокалистка познакомилась с ним сразу после школы, а в 1967 году они поженились.

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Владимир ПресняковЕлена Пресняковановости шоу-бизнесапоздравление с днем рождения