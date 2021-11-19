«Как я рад, что именно ты моя мама»: Пресняков трогательно поздравил родительницу с 75-летием

19 ноября заслуженная артистка России, вокалистка группы «Самоцветы» отметила 75-летие. Поздравить маму с юбилеем поспешил Владимир Пресняков.

Муж Натальи Подольской посвятил родительнице трогательный пост в личном блоге.

«Мамочка, дорогая моя и любимая. Как я рад, что именно ты моя мама. Самая веселая, юная, всех понимающая девчонка. Ты такая умница и модница, с каждым ты находишь общий язык, потому что ты отлично понимаешь людей.

Я очень дорожу тобой, люблю тебя безмерно. Помню каждое мгновение, подаренное мне. Будь счастлива! Будь здорова! С юбилеем тебя, моя дорогая! Очень сильно тебя люблю, очень! 75!» — написал в Instagram Пресняков.