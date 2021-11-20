«Ника, плачу с вами»: Алена Хмельницкая соболезнует дочери Валерия Гаркалина

Артистка Алена Хмельницкая разместила на личной странице в Instagram афишу фильма «Ландыш серебристый». Именно в этой картине знаменитость играла с недавно умершим Валерием Гаркалиным.

Хмельницкая не так давно простилась с собственным отцом. А теперь Алена соболезнует дочери Валерия Борисовича.

«Ушел великий артист, замечательный человек… Горе невозможное… Светлейший! Искрящийся неповторимым талантом, юмором, глубиной. Я счастлива, что мы общались, снимались вместе, играли в спектакле… Валерочка, Царствия небесного, вечной памяти! Соболезнования родным, держитесь, дорогие! Ника, плачу с вами. Так рано… Ужасно», – заявила Хмельницкая.

Хмельницкая поделилась памятными фото с ушедшим из жизни артистом.

«Светлая память замечательному актеру», «Жаль, очень талантливый, обаятельный артист», «Шикарный, такого уже не будет!», «Царствия небесного», «Покойтесь с миром, Валерий!», – присоединились к словам Хмельницкой ее поклонники.

Напомним, ранее стало известно, где и когда простятся с народным артистом Валерием Гаркалиным.

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