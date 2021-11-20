Стало известно, где и когда простятся с Валерием Гаркалиным

Место похорон актера пока не известно.

Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа около 11 утра. QR-коды спрашивать не будут, однако просят воздержаться от посещения людей с признаками простудных заболеваний.

«Прощание пройдет во вторник, 23 ноября. Ориентировочно, начало в 11:00», — рассказал ректор института Григорий Заславский ТАСС.

Валерий Гаркалин умер 20 ноября на 68 году жизни. Актер заболел коронавирусом, месяц боролся с недугом, но не смог вылечиться. У народного артиста осталась дочь Ника.

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