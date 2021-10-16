«Не стало моего папы»: Алена Хмельницкая сообщила о смерти отца

Александр Владимирович ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Актриса Алена Хмельницкая в Instagram сообщила о смерти своего отца Александра Владимировича. Она поделилась красивыми фотографиями из прошлого. На некоторых кадрах ее папа еще совсем молодой.

«Не стало моего папы. Александр Владимирович Хмельницкий. 01.03.1938-15.10.2021. Подробности о месте и времени прощания сообщу позже». Алена Хмельницкая

«Аленочка, дорогая. Прими мои соболезнования. Светлая память папе», — отметила в комментариях актриса Елена Валюшкина. «Алена, соболезнуем вам», «Искренние соболезнования всей вашей семье», — добавили пользователи.

Напомним, что отец Алены Хмельницкой был артистом балета. Он на протяжении двадцати лет танцевал в Большом театре. Параллельно преподавал в хореографическом училище.

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