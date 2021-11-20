«Одежда приклеилась и ее срезали с кожей»: Штурм посмаковала на трагедии с Хлебниковой

Как отметила певица, ее коллега худенькая и беззащитная девушка.

Певица Наталья Штурм в Instagram призвала молиться за здоровье своей коллеги и подруги Марины Хлебниковой.

Как отметила Штурм, она вторые сутки пытается отключить воображение, но не может.

«Она и так вся живой нерв, беззащитная, худенькая. С ее мышечной массой такой ожог — это сразу кость. И наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей». Наталья Штурм

Напомним, что Марина Хлебникова сильно страдала в пожаре в своей квартире на улице Ратной. Она получила многочисленные ожоги. Причиной пожара, по предварительным данным, стала непотушенная сигарета. Кроме того, в крови Хлебниковой был обнаружен алкоголь.

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