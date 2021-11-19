«Мама курила у окна»: в результате пожара Хлебникова получила ожоги по всему телу

Накануне в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице случился пожар. В жилье были пять человек, включая дочь артистки, которая и вызвала спасателей. Серьезно пострадала только певица. С ожогами по всему телу и отравлением угарным газом ее доставили в реанимацию.

22-летняя дочь Хлебниковой Доминика ранее сказала сотрудникам правоохранительных органов, что обычно «мама курила у окна». Об этом сообщает РЕН-ТВ. Также известно, что после начала пожара артистку не могли найти в двухуровневой квартире, после чего пришлось ломать дверь в ее комнату. Она выгорела полностью. Не исключено, что звезда могла уснуть с зажженной сигаретой.

больше по теме Жуткие кадры: Марина Хлебникова едва не погибла в сгоревшей квартире Певица доставлена в реанимацию.

После того, как Хлебникову госпитализировали, Доминика и ее бабушка уехали в неизвестном направлении на такси, от комментариев они отказались.

Ранее команда Марины Хлебниковой опубликовала обращение в своем инстаграме с просьбой поддержать артистку.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.