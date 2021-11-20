«Был началом нашего кинематографа»: Алексей Петрухин высказался о смерти Валерия Гаркалина

Продюсер фильма «Вий» присоединился к скорбящим по недавно ушедшему артисту.

Кинорежиссер Алексей Петрухин назвал смерть Валерия Гаркалина огромной потерей для отечественной культуры.

Петрухин в разговоре с Teleprogramma.pro выразил соболезнования в связи с кончиной от коронавируса народного артиста Валерия Гаркалина.

Режиссер был немногословен, однако заявил о значительной роли Гаркалина в становлении и развитии российского кинематографа.

«Конечно, соболезную. Это большая утрата для всей нашей культуры. Он был началом нашего кинематографа», – отметил Петрухин.

Напомним, ранее исполнитель Владимир Левкин прокомментировал смерть Валерия Гаркалина. Артист не может прийти в себя после кончины актера. Левкин был уверен, что Гаркалин пойдет на поправку, как это случилось с певицей Макsим. Однако этого не случилось. И теперь поклонники и коллеги Гаркалина оплакивают усопшего актера.

Валерий Гаркалин умер в 00.30 в субботу, 20 ноября от пневматоракса. У актера отказали по очереди все органы. С октября этого года артист боролся с коронавирусом. Валерию Борисовичу было 67 лет.

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