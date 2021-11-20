«Очень большая потеря»: Владимир Левкин глубоко сожалеет о смерти Валерия Гаркалина

Бывший участник группы «На-на» Владимир Левкин тяжело воспринял смерть артиста Валерия Гаркалина.

Исполнитель в разговоре с Teleprogramma.pro признался, что не успел оправиться после трагедии в семье Марины Хлебниковой, как случился новый удар. Левкин очень сожалеет об утрате звезды комедии «Ширли-мырли».

«Хочу выразить соболезнования близким. Хочется пожать ему руку и выразить свое восхищение», – признался Левкин.

Артист пожелал всем внимательнее относиться к своему здоровью:

«Ребят, берегите себя, любите себя и свое здоровье. Проверяйтесь, не пускайте на самотек все, что происходит с вашим организмом. Ведь мог бы еще жить…».

Владимир Левкин был уверен, что Валерий Гаркалин выкарабкается. Поэтому новость о смерти артиста сильно потрясла певца.

«Если организм говорит, что надо отдохнуть, то надо отдохнуть. Глубоко сожалею, это очень большая потеря. Он был лучший. Сожалею, очень сожалею. Я немного не в себе до сих пор, по-моему… Вроде бы боролся, все было в управляемом процессе. Но… Господь распорядился по-другому», – со вздохом заявил Левкин.

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