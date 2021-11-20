«Чем не пропаганда ЛГБТ?»: Логинов объяснил, почему «Счастливы вместе» сняли бы с эфира в наши дни

Как отметил актер, создателей картины оштрафовали бы сегодня за многие вещи.

Актер Виктор Логинов объяснил, почему у некогда известного сериала «Счастливы вместе» в наши дни не было бы шансов стать популярным.

«Снимали бы этот проект сегодня, я думаю, что его закрыли бы довольно быстро. И оштрафовали за многие вещи. Там были моменты, где мой персонаж переодевался в женское платье. Чем не пропаганда ЛГБТ?» Виктор Логинов

Как отметил Виктор Логинов, у творчества все-таки должны быть границы. Он вспомнил проект «Наша Раша», где главные герои Михаил Галустян и Сергей Светлаков изображали пару. Тогда это было смешно. Причем в те годы это не имело отношение к пропаганде, а просто высмеивалось. Сейчас же на полном серьезе демонстрируются странные вещи, как это было, по его мнению, на Премии «Муз-ТВ», сообщает радио «Комсомольская правда».

Напомним, что Виктор Логинов получил известность благодаря сериалу «Счастливы вместе». Он блистательно сыграл роль Гены Букина.

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