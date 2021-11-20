Не смог победить коронавирус: умер Валерий Гаркалин

Умер известный российский актер Валерий Гаркалин. Причиной его ухода из жизни стал коронавирус. Ему на момент смерти было 67 лет.

Напомним, что народный артист России больше месяца боролся с опасной инфекцией. Его состояние то улучшалось, то ухудшалось. В прессе были разные версии о том, в каком состоянии он в данный момент находится.

Валерий Гаркалин — популярный актер, педагог. Звания народного артиста он был удостоен в 2008 году. Настоящая популярность пришла к нему после выхода на экраны знаменитой комедии «Ширли-мырли», а также фильма «Катала».

Заметим, что в 2009 году Валерий Гаркалин похоронил жену. Екатерина скончалась от рака. У Гаркалина осталась дочь Ника. Она занимается продюсированием, сообщает ТАСС.

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