Агент Валерия Гаркалина о самочувствии актера: «Пишут, что он на ЭКМО – это неправда!»

Наталья Теплова рассказала, что пока врачи не дают положительных прогнозов, но и отрицательных сдвигов тоже нет.

В начале октября актер Валерий Гаркалин попал в больницу. Его госпитализировали с коронавирусом, но вот уже второй месяц победить болезнь не удается.

Слухов вокруг состояния актера ходит очень много. Сообщается, что его ввели в искусственную кому из-за неожиданного ухудшения состояния здоровья, а еще он подключен к прибору ЭКМО, так как не может дышать самостоятельно.

больше по теме Врачи готовятся к операции по ампутации левой руки актеру Валерию Гаркалину У находящегося в реанимации артиста Валерия Гаркалина диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей.

Чтобы узнать о состоянии народного артиста, Teleprogramma.pro обратилась к Наталье Тепловой, агенту Валерия Борисовича.

«Пока все также, ничего не меняется. О выписке речи не идет, но и очень многое, что сообщается о состоянии Валерия Борисовича — выдумки. Например, пишут, что он на ЭКМО — это неправда. Эти новости появляются от недостатка информации, поэтому выдумывают», — говорит Наталья.

А вот то, что актер не может сам дышать, наша собеседница подтвердила.

«Небольшая динамика к улучшению есть, но все очень медленно идет. Врачи пока не обнадеживают. Говорят, что надо просто ждать. И другого не дано, болезнь коварная. Посмотрите вокруг, люди месяцами лежат в больнице. Валерий Борисович в реанимации. Но он молодец, столько времени держится. Пока хороших новостей у нас нет, но и плохих новостей тоже нет, а это уже стабильность. Учитывая его возраст и то, что он болел воспалением легких не один раз, то можно сказать, что динамика положительная», — заключила Теплова.

Напомним, в начале ноября врачи провели актеру экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Они заметили, что в груди у актера стал скапливаться воздух, который давил на легкие. Медики приняли решение сделать надрез между ребрами и вывести воздух с помощью дренажа.

Не успели справиться с этой проблемой, как возникла новая — начался тромбоз артерий верхних конечностей. Если медикаментозное лечение не даст результатов, то 67-летнему актеру могут ампутировать руку.

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