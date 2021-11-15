Агент Валерия Гаркалина о самочувствии актера: «Пишут, что он на ЭКМО – это неправда!»

В начале октября актер Валерий Гаркалин попал в больницу. Его госпитализировали с коронавирусом, но вот уже второй месяц победить болезнь не удается.
Слухов вокруг состояния актера ходит очень много. Сообщается, что его ввели в искусственную кому из-за неожиданного ухудшения состояния здоровья, а еще он подключен к прибору ЭКМО, так как не может дышать самостоятельно.
Чтобы узнать о состоянии народного артиста, Teleprogramma.pro обратилась к Наталье Тепловой, агенту Валерия Борисовича.
«Пока все также, ничего не меняется. О выписке речи не идет, но и очень многое, что сообщается о состоянии Валерия Борисовича — выдумки.
Например, пишут, что он на ЭКМО — это неправда. Эти новости появляются от недостатка информации, поэтому выдумывают», — говорит Наталья.
А вот то, что актер не может сам дышать, наша собеседница подтвердила.
«Небольшая динамика к улучшению есть, но все очень медленно идет. Врачи пока не обнадеживают. Говорят, что надо просто ждать. И другого не дано, болезнь коварная. Посмотрите вокруг, люди месяцами лежат в больнице.
Валерий Борисович в реанимации. Но он молодец, столько времени держится. Пока хороших новостей у нас нет, но и плохих новостей тоже нет, а это уже стабильность.
Учитывая его возраст и то, что он болел воспалением легких не один раз, то можно сказать, что динамика положительная», — заключила Теплова.
Напомним, в начале ноября врачи провели актеру экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Они заметили, что в груди у актера стал скапливаться воздух, который давил на легкие. Медики приняли решение сделать надрез между ребрами и вывести воздух с помощью дренажа.
Не успели справиться с этой проблемой, как возникла новая — начался тромбоз артерий верхних конечностей. Если медикаментозное лечение не даст результатов, то 67-летнему актеру могут ампутировать руку.
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