«Просто идет своей дорогой»: Елена Преснякова рассказала, почему внук Никита никогда не берет у нее деньги

Старший внук артистки уже давно создал свою семью.

В 1991-м году сын Елены и Владимира Пресняковых – Владимир Пресняков-младший подарил им первого внука. Кристина Орбакайте родила сына Никиту. В этом году ему исполнилось 30 лет. Он занимается музыкой, принимает участие в разных проектах. В этом году, например, освоил искусство фигурного катания и стал участником «Ледникового периода».

У звездных родственников Никита, по словам его бабушка Елены Пресняковой, денег никогда не просит и не берет.

«От финансовой помощи родни всегда отказывался. Даже, когда просто спрашиваешь между делом: «Никит, у тебя есть деньги?» сразу ощетинивается: «Мне не надо»… Хочешь что-то сунуть, а ребята ни в какую. Сами выкручиваются. Никита вообще никакой работы не гнушается – ему скажи пойти сейчас пол подметать, согласится», — сказала Елена Преснякова «СтарХиту».

Напомним, Никита Пресняков уже несколько лет женат на модели Алене Красновой. Пара не торопится становится родителями.

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