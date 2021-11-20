Опасный трюк! Располневшая Бузова в боди взгромоздилась на руки к щуплому Милохину под оханье публики

Певица не побоялась, что юноша ее уронит прямо под прицелом камер.

В Кремлевском дворце накануне яблоку было негде упасть – весь свет отечественной эстрады собрался на празднование дня рождения телеканала «Муз-ТВ». Среди приглашенных звезд, который выступили на сцене, оказались поющая телеведущая Ольга Бузова и тиктокер Даня Милохин.

Так получилось, что оба артиста пересеклись у пресс-холла, где проходила фотосессия звезд. Десятки камер были направлены на Милохина и Бузову, которые, увидев друг друга, принялись обниматься. В какой-то момент телеведущая взгромоздилась на руки к блогеру, повиснув на нем одной ногой и красиво вытянувшись.

Видимо, звезды захотели щегольнуть своими умениями, приобретенными на «Ледниковом периоде». Действие возымело эффект — публика возликовала от увиденного.

Но столь неожиданный трюк мог закончится менее оптимистично, если принять во внимание новые пропорции располневшей Бузовой. Ведь щуплый Милохин уже ронял партнершу – на льду шоу он не удержал Евгению Медведеву.

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