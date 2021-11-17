Телевизор, изящная кровать, а вся мебель стоит вплотную! Как выглядит спальня Аллы Пугачевой в замке в Грязи

Шоумен Максим Галкин вместе с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой — заглянул в комнату к Примадонне, когда та сидела за столиком, уютно расположившись в клетчатом кресле.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился редкими домашними кадрами, запечатлев обстановку в спальне Примадонны. Вместе с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой — он заглянул в комнату Аллы Пугачевой, «подловив» ее, сидящей за столиком в уютном клетчатом кресле. Малыши вместе с отцом хотели снять забавный ролик, и, сами того не ожидая, напугали Примадонну.

Сначала Лиза «заманила» отца в холл на втором этаже замка. Оказывается, вместе с братиком Гарри они сделали чучело в виде приведения. Естественно, шоумен подыграл двойняшкам. А потом веселая троица направилась в апартаменты к Алле Пугачевой, где та отдыхала после обеда в уединенной обстановке. Поклонники певицы тут же обратили внимание на то, с каким тонким вкусом обставлена спальня Примадонны. Об этом в материале сайта Teleprogramma.pro.

Судя по всему, Алла Борисовна любит подремать без яркого дневного света. Все окна в комнате певица плотно зашторила, включив пару светильников на прикроватных тумбочках. В апартаментах Примадонны не так-то много места, как может показать, вся мебель стоит вплотную. Плазменный телевизор мастера специально установили на стене, напротив журнальный столик и два клетчатых кресла, на одном из которых и сидела певица, когда к ней прибежали дети с Максимом. В спальне есть и просторная изящная кровать с винтажным диваном — все в элитном молочном цвете. Свою комнату Пугачева обставила с большим вкусом, никакой помпезности.

«Папочка, ты камеру включил? Иди сюда, я тебе кое-что покажу», — позвала отца Лиза, заманивая его в холл. «Ну давай», — заподозрив неладное, смущенно ответил Максим. «У-у-у!!!» — подражая приведению, выскочил на отца из-за угла Гарри. «О, Господи!» — вскрикнул шоумен, поняв, что двойняшки натянули черную тряпку на швабру, сделав приведение. «А давайте маму теперь напугаем!» — невинно предложил сын Максима. «Иди, спроси, что они там делают», — сказал Лизе отец. «Мамочка, что ты тут делаешь?» — заглянула к маме Алле в спальню дочка. «Ай-ай!!!» — со страху завопила Примадонна, увидев мужа со шваброй в руках.

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