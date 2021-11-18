«Я не узнаю песню»: Лиза Галкина удивила отца своими музыкальными познаниями

В фамильном замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина никогда не бывает скучно или тихо. На этот раз в гости к бабушке приехал средний внук Дени Байсаров. Он так обрадовал своих дядю и тетю, восьмилетних Гарри и Лизу Галкиных, что те пустились в пляс и стали петь.

Причем, песня, которую запела артистичная Лиза Галкина, оказалась главе семьи незнакомой. «А что это вы поете? Я что-то не узнаю песню», — изумился шоумен.

Лиза и Гарри, а за ними и Дени, исполнили песню группы «Браво» 1992 года – «Заполярный твист». В очередной раз дети Пугачевой смогли поразить родителя своими музыкальными знаниями.

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