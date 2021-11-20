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Акцент на бедра: Клава Кока в корсете и черных трусиках с подтяжками вышла на сцену

Певица стала гостьей на дне рождения музыкального телеканала.

Акцент на бедра: Клава Кока в корсете и черных трусиках с подтяжками вышла на сцену
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Музыкальный телеканал «Муз-ТВ» отметил 25-летие грандиозным концертом в Государственном Кремлевском дворце. На празднике выступил весь свет отечественного шоу-бизнеса.

Среди артистов на сцене появилась и Клава Кока. Звезда исполнила песню «Ла ла ла» в том самом образе, которым покорила мужскую часть своей аудитории в одноименном клипе.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

На исполнительнице был корсет, черные трусики с подтяжками, которые соединялись с высокими ажурными ботфортами. Свой откровенный наряд она временами прикрывала длинным плащом со шлейфом.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Звезда с удовольствием позировала перед камерами, демонстрируя всем окружающим свои аппетитные бедра, обтянутые тесемками.

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