На сцене она снимает халат: Наташа Королева выступила перед зрителями сидя в ванне

Звезда 90-х Наташа Королева вместе с сыном Архипом Глушко регулярно принимает участие в различных проектах. И на старте – новое шоу «Две звезды», премьера которого пройдет 21 ноября на Первом канале.

Как певица готовилась к премьере и какую песню выбрала, она показала у себя в микроблоге. На сцену она вышла вместе с 19-летним сыном Архипом Глушко.

В дуэте две звезды исполнили бессмертный хит «Комарово», по переосмыслили его на современный лад. Теперь это праздная история про то, как нынешние поколения отправляются на ретрит и детокс подальше от суеты и шума. Глубинка подходит для этого идеально, главное, чтобы там были серфинг, просторная ванна и отличная компания.

На сцену Наташа королева вышла в халате из мерцающих пайеток. В ходе выступления она «принимает ванну», скидывает халат и отправляется серфить – под домашней одеждой у нее предусмотрен гидрокостюм.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!