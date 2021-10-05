На крыше небоскреба: Ани Лорак в халатике сексуально обнажила загорелые ножки

Певица прилетела в Дубай и первым делом поднялась на крышу.

Поп-дива современности Ани Лорак довольно редко отдыхает, предпочитая все время уделять работе, творчеству и воспитанию дочери. И даже когда праздновала свой день рождения, ограничилась скромным ужином с друзьями. Но на сей раз она решила сделать себе мини-отпуск.

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Исполнительница хитов «Забирай рай» и «Зеркала» улетела в Дубай. Первым делом по прилете красотка поспешила на солнышко. Она террасу отеля на крыше, где с высоты птичьего полета открывается вид на популярный курорт.

При этом Лорак в халатике не забыла принять соблазнительную позу для съемок, сексуально обнажив ножку в халатике.

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