На крыше небоскреба: Ани Лорак в халатике сексуально обнажила загорелые ножки

Поп-дива современности Ани Лорак довольно редко отдыхает, предпочитая все время уделять работе, творчеству и воспитанию дочери. И даже когда праздновала свой день рождения, ограничилась скромным ужином с друзьями. Но на сей раз она решила сделать себе мини-отпуск.
Исполнительница хитов «Забирай рай» и «Зеркала» улетела в Дубай. Первым делом по прилете красотка поспешила на солнышко. Она террасу отеля на крыше, где с высоты птичьего полета открывается вид на популярный курорт.
При этом Лорак в халатике не забыла принять соблазнительную позу для съемок, сексуально обнажив ножку в халатике.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!