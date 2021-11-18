«К любимому артисту!»: Наташа Королева пришла на концерт Игоря Николаева и подпевала ему из зала

Некогда эти две звезды стояли вместе на сцене.

Наташа Королева с подругами отправилась на сольный концерт своего бывшего мужа Игоря Николаева. Это событие звезда решила задокументировать, сняв видео для микроблога.

«Ну что, девочки, к любимому артисту! На концерт! Поклонницы творчества!», — рассказала звезда.

В компании подруг Королева заняла места в зале и стала с удовольствием смотреть. Игорь Николаев исполнил их хит «Дельфин и Русалка», а также написанную для Наташи «Маленькую страну».

Артистка вполне могла бы составить дуэт с музыкантом на сцене, но он ее не позвал. Правда, она и так пришла, и подпевала из зала.

Напомним, Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева в 18 лет. Они были вместе до 2001 года, общих детей у них нет.

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