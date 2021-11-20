Убрала все лишнее, и даже пуговицы: позабыв про бюстгальтер, Рудова в распахнутой рубашке сверкнула грудью

Актриса Наталья Рудова часто общается с онлайн-аудиторией, позволяя поклонникам задавать самые разные вопросы – от работы и съемок до личной жизни и секретов красоты.

В очередной раз красавица пригласила подписчиков к беседе, разместив опросник вместе с откровенным снимком. На нем Рудова позирует для селфи в рубашке на завязках.

Позабыв про бюстгальтер, звезда просто повязала уголки рубашки под грудью, сверкнув сочным бюстом в камеру и не стесняясь отсутствия белья. Красивый кадр вызвал бурю эмоций у фолловеров – вопросы так и посыпались красотке.

Напомним, Наталья Рудова — актриса кино и клипов, снималась в сериале «Татьянин день», комедии «Свингеры», которая вот-вот выйдет на больших экранах, и многих других проектах.

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