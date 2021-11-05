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Осторожно, откровенный кадр: Рудова в лифе без бретелек и белых трусиках сверкнула прелестями

Актриса засветила напрягшиеся «вершинки» грудей.

Осторожно, откровенный кадр: Рудова в лифе без бретелек и белых трусиках сверкнула прелестями
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Практически каждую неделю актриса Наталья Рудова устраивает контрольное «взвешивание». Сейчас звезда активно худеет и потеряла уже 6 кг за неполную осень.

На этот раз красотка снова предстала перед зеркалом, отражение в котором изучила очень придирчиво. А вот к одежде отнеслась легкомысленно – она надела лиф без бретелек и белые трусики, сверкнув напрягшимися «вишенками» грудей.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Рудова очень гордится своим прессом. По просьбе подписчиков она иногда раскрывает секреты своей стройности и упругости кожи.

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