Распахнула халатик, раздвинула ноги: Рудова соблазнительно продемонстрировала, как ухаживает за бедрами

Актриса не постеснялась снять видео из ванной.

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова этой осенью активно худеет. Актриса уже избавилась от 6 килограммов, активно посещает массажный кабинет и не забывает ухаживать за собой в домашних условиях.

По просьбам подписчиц, которые вдохновляются примером блондинки, Наталья сняла видео, как заботливо ухаживает за своими бедрами – проблемной зоной большинства женщин.

Расположившись в ванне на бортике, красотка показала шаг за шагом, какими средствами и как именно она пользуется. Пикантности обстановке придали длинные ноги, которые она обнажила под распахнутым халатиком.

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