Оделись, не договариваясь: Алсу и Валерия появились на юбилее «Муз-ТВ» в мерцающих нарядах

Каждая артистка блистала на ковровой дорожке в честь 25-летия музыкального канала.

Исполнительницы Алсу и Валерия предстали на юбилейном концерте в Кремле в нарядах базового оттенка с эффектом сияния бриллиантов.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro побывала на торжестве в честь 25-летия музыкального российского канала. Там же оказались певицы Валерия и Алсу. Коллеги отдали предпочтение молочном аутфитам с переливающимися акцентами.

Алсу продемонстрировала оверсайзный костюм-тройку с миниатюрными пайетками. К нему исполнительница добавила массивные серьги-конго с крупными стразами. Алсу сделала голливудские локоны и нюдовый мейкап с акцентом на глазах.

А коллега артистки – исполнительница Валерия с идеально ровным каре позировала на ковровой дорожке в платье с пышными рукавами. Наряд жены Иосифа Пригожина был расшит крупными стразами. Артистка дополнила образ кольцами.

Напомним, ранее Николай Басков приехал на юбилей музыкального канала в мерцающем пиджаке с эффектом блетсящего золота. На ковровой дорожке артист рассказал о съемках с живым тигром к предстоящему новогоднему огоньку.

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