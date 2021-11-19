Как принцесса: Иосиф Пригожин запечатлел Валерию в воздушном платье с корсетом

Артистка готовилась перед выступлением на масштабном концерте «МУЗ-ТВ».

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы Валерии появилась запись, в которой знаменитость предстала за кулисами Большого кремлевского дворца в платье-рубашке с корсетом.

Муж и продюсер артистки запечатлел подготовку певицы перед выступлением на концерте в честь 25-летия канала «МУЗ-ТВ».

Иосиф Пригожин никогда не устает любоваться своей красавицей-женой. На концерте в Кремле Валерия блистала в белоснежном платье с черным корсетом.

Верх наряда певицы напоминал рубашку с «мужского плеча». А низ больше был похож на танцевальную пачку. Примечательно, что блондинка подчеркнула тонкую талию трендовым аксессуаром – корсетом.

Также знаменитость надела серебристые туфельки на небольшом каблучке. Валерия взяла в руки микрофон и мысленно отсчитывала секунды до выхода на большую сцену, чтобы порадовать зрителей и поздравить музыкальный канал с днем рождения.

Напомним, ранее Валерия предстала на улице в трендовых сапогах, которые советовала модный эксперт Эвелина Хромченко.

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