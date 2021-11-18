«Это загляденье»: Валерия в алом платье с разрезом блеснула стройными ножками на сцене

Певица в женственном наряде появилась на концерте Игоря Николаева. Они спели дуэтом.

Валерия уже давно строит карьеру певицы. Она выпустила множество хитов и объездила почти всю Россию. Уже длительное время она счастлива в браке с Иосифом Пригожиным.

Примечательно, что в 53 года артистка занимается спортом и поддерживает себя в форме. Она также старается следить за модой и часто экспериментирует с образами. В этом году звезда стала бабушкой, но даже ее муж с трудом ассоциирует возлюбленную с этим статусом.

В последнее время Валерия много снимается. Она носит пальто и юбки. А вот накануне певица стала гостьей на концерте Игоря Николаева. Они записали новую песню, которую и спели на публике.

Артистка облачилась в шелковое платье алого цвета с разрезом и глубоким декольте. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Она также надела мерцающие туфли-лодочки в тон. Звезда продемонстрировала ложбинку греха в лифе.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Валерия. Многие одарили ее комплиментами. Добавим, что на концерте появилась и Проскурякова с дочкой артиста.

«Очень идет красный цвет», «Какое красивое платье», «Просто безупречная», «Какие стройные ноги», «Так выглядят стильные бабушки», «Ножки просто идеальные», «Это загляденье», «Ну какая красотка», «Вот это вид! Просто вау», «Как вам идут такие платья», — прокомментировали кадры поклонники.

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